Tomás Alarcón fue presentado oficialmente en el día de ayer en Colo Colo, donde compartió conferencia de prensa con Aníbal Mosa, Daniel Morón, Víctor Felipe Méndez y Sebastián Vegas para entregar sus primeras impresiones como jugador albo.

“Gracias a dios y gracias a Colo Colo pude salir del sitio donde estaba. Necesitaba estar en un lugar donde me valoraran y pudiera estar cerca de mi familia. Mi experiencia en Europa fue bastante linda, pero tenía que tomar una decisión. Nunca he jugado con una presión así de grande, esto me hará crecer”, dijo.

Cabe recordar que Tomás Alarcón sufrió una fea lesión en España y si bien arrancó de manera positiva su periplo por el viejo continente, después se fue quedando y nunca pudo volver a ser el jugador que alguna vez fue en O’Higgins y La Roja.

Alarcón quiere mostrar su mejor versión en Colo Colo. | Foto: Photosport

Consultado sobre si era un retroceso volver de España a Chile para jugar en Colo Colo, Alarcón sacó una potente frase que dejó encandilado a los hinchas del Cacique quienes poco a poco le meten fichitas.

“No creo que sea un retroceso volver al fútbol chileno. Acá en Chile no se dimensiona la grandeza de este club, se conoce en todo el mundo. En todos lados conocen a Colo Colo, es algo que motiva a cualquier jugador. Vengo a darlo todo en el más grande del país”, agregó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Tomás Alarcón es nuevo jugador de Colo Colo y tendrá una dura lucha en el mediocampo si quiere ver minutos bajo las órdenes de Jorge Almirón.

El debut de Colo Colo en Copa Chile

Los albos debutan en la Copa Chile 2025 este jueves 30 de enero cuando, a partir de las 8 de la noche, tienen que enfrentar a Deportes Limache por la Fecha 1 del Grupo B.