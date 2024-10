El Premio Nacional de Periodismo se refirió a la recta final del campeonato. Para él no hay nada definido aún.

Colo Colo alcanzó la cima del torneo. El cuadro de Jorge Almirón venció a Unión La Calera y superó a Universidad de Chile en la tabla de posiciones, por lo que tiene la prioridad para alcanzar el título.

Sin embargo, Toño Prieto advierte a los albos: no tienen la corona en su cabeza. Por ello, en conversación con BOLAVIP CHILE, llamó a la mesura y a no sentirse campeones aún. Quedan tres fechas por disputarse.

“El fútbol se juega en la cancha y en los partidos todo puede pasar. Nadie tiene asegurado nada. Pregúntale a Cobresal el año pasado, que tenía distancia faltando tres fechas y Huachipato terminó dando la vuelta olímpica”, lanzó.

Tras ello, aseguró: “¿Qué veo yo en este minuto? Colo Colo está más sólido en todo sentido. Si bien no brilla excesivamente en el fútbol, es un equipo más sólido, que lleva una seguidilla impresionante, acelerador a fondo”.

“Haberse acercado a la U y después haberla sobrepasado, creo que queda en una instancia en la parte anímica, superior a la U. La U, que en algún minuto se sentía muy cerca de dar la vuelta olímpica, hoy ya tiene ese golpe”, complementó.

Colo Colo alcanzó la cima del torneo tras vencer a Unión La Calera.

¿Y el archirrival?

Finalmente, se refirió al clásico rival del Cacique. Para él, no hay duda de que Universidad de Chile está por debajo de Colo Colo en la tabla. Ello puede implicar en lo anímico.

“La U ya no depende de sí mismo. Ese es un golpe para un equipo que durante gran parte del campeonato parecía que dependía de sí mismo, pero hoy no depende de sí mismo. No está definido”, concluyó.

Cuándo juega Colo Colo

El siguiente duelo de los albos será contra Palestino. Se jugará el domingo 20 de octubre, desde las 15:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.