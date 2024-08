El próximo fin de semana se disputará la edición 196 del Superclásico del fútbol chileno, entre Colo Colo y Universidad de Chile. El Cacique buscará su revancha tras caer en la primera rueda en el Estadio Monumental, esta vez en el partido que se jugará el sábado a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

Y en la previa, un cuatro veces campeón con el cuadro popular conversó con BOLAVIP, para expresar lo que significa jugar este derby del balompié nacional.

Se trata del exfutbolista José Luis Álvarez, quien vistió la camiseta de los albos entre 1981 y 1983, donde le tocó disputar esta clase de partidos.

“Es un evento especial, es más que un partido de fútbol, aquí aquí todos nos jugamos todos, los colocolinos y los azules se juegan todo, tú sabes que un partido de vida o muerte, nos enseñan, yo no soy de las cadetes de Colo Colo, pero sí soy colo colino desde chiquitito, de cuando empecé a formarme como futbolista, entendí que Colo Colo era lo más grande. Te enseña siempre a que tienes que ganarle al clásico rival”, comenzó diciendo.

Seguido, indicó que la clave de este Superclásico pasará por los mediocampistas de ambos equipos.

“Yo creo que ahí obviamente los delanteros van a jugar un rol importante en el sentido de que que tengan una posibilidad y puedan definir. Y en eso también obviamente tienen que estar los del medio para que los puedan alimentar para poder hacer eso porque un delantero tiene que ser alimentado por los del medio”, opinó.

¿Se recuperará Arturo Vidal en Colo Colo?

En la misma línea, Álvarez se refirió a la gran duda que tienen en Macul por estos días, que es la inclusión o no de su gran figura, Arturo Vidal, quien se viene recuperando de una lesión muscular.

“Cojo a lo mejor Arturo Vidal juega, va a jugar yo creo. El hombre estoy seguro que va a estar para el partido, porque tiene un un biotipo de jugador distinto, entonces yo creo que va a estar. Y ahí va a ser muy importante”, reflexionó el otrora delantero.

José Luis Álvarez también fue jefe de seguridad en Colo Colo en la etapa de Claudio Borghi.

Los regresos de la generación dorada y el respeto a Charles Aránguiz

También, Pelé Álvarez tuvo palabras para los últimos refuerzos de Colo Colo, como lo son el delantro Javier Correa y el lateral Mauricio Isla, quienes podrían debutar el fin de semana nada más que ante la U.

“Sí, sí, me motiva porque Isla es una es un tipo que que pasa mucho por fuera, que que da buenos centros y tiene gol también. Yo no estoy si van a debutar o no, pero si me nos traen con a mí como técnico, obviamente tengo que ponerlos. Y Correa, bueno, no no he visto, no no cacho cómo es él, pero si dice Arturo (Vidal) que es crack, yo le creo a Arturo y sé que van a andar muy bien ahí”, comentó.

Seguido, también tuvo palabras para el volante Charles Aránguiz, quien acaba de regresar al Romántico Viajero. Ante aquello, aseguró que no tiene problemas con su vuelta, ya que es un histórico de La Roja.

“No, a mí me encanta, me encanta que vengan los de la generación dorada para que vengan a jugar acá, donde es su casa, su Chile”, respondió.

“Para mí ojalá no juegue bien, pero no lo voy a putear. Estoy feliz con él, estoy feliz con (Marcelo) Díaz, estoy feliz con todos los que vuelvan. Incluso el Pitbull (Gary Medel) lo espero totalmente, ojalá se venga a Colo Colo. La gente tiene que darse cuenta que los que hicieron algo por este Chile querido en el fútbol uno tiene que recompensarlos”, completó el exfutbolista de 63 años.