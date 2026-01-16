Colo Colo dio el vamos el día de ayer a la temporada 2026, donde debutó con una igualdad 0-0 ante Olimpia en el primero de los tres compromisos que tendrá por el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz arrancó mal el encuentro, pero después se afirmó y se pudo ver algo distinto respecto a la nefasta temporada 2025 donde el Cacique fue ridiculizado en todos los torneos que disputó y no clasificó ni a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Ayer, también, debutó oficialmente con la camiseta de Colo Colo Joaquín Sosa y Matías Fernández Cordero, mientras que Javier Méndez no fue considerado y Maximiliano Romero todavía no es presentado por la dirigencia alba.

Romero ilusiona a Arcos. | Foto: Photosport

Es precisamente el jugador perteneciente a Argentinos Juniors y que disputó el último semestre con O’Higgins el que ilusiona a Cristian Arcos: “Creo que Colo Colo va a crecer mucho con Romero. Es un delantero calificado y puede ganar mucho con su llegada”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Respecto al debut albo, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en Chile dice que “No creo que de para sacar muchas conclusiones tajantes. Termina ganando con un Fernando de Paul que había respondido de buena manera en el primer tiempo”.

Ahora, Fernando Ortiz y sus dirigidos se preparan para enfrentar a Alianza Lima en el segundo partido amistoso de la pretemporada, el cual servirá de antesala para enfrentar a Peñarol.

