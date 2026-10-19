Un lamentable episodio de violencia se registró en el fútbol formativo durante este fin de semana en el partido entre Palestino y Colo Colo por la categoría Sub-12. El encuentro, disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna y que terminó con triunfo por 3-1 para los árabes, terminó con un serio incidente protagonizado por un violento apoderado.
Según captó RedGol, un sujeto tuvo una airada reacción tras la derrota de los albos y comenzó a golpear los asientos del recinto, además de protagonizar momentos de tensión con otras personas que se encontraban en el lugar.
En los registros también se observa cómo lanzó basura e intentó enfrentarse a golpes con otros espectadores. La situación obligó a que varios apoderados intervinieran para contenerlo y evitar que el incidente pasara a mayores.
La situación no terminó dentro del estadio. En el mismo registro se ve el hombre buscando pelea y golpeó una reja que le impedía avanzar en el sector de los estacionamientos.
Más allá del resultado deportivo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los hechos de violencia que se repiten en las canchas del fútbol chileno, incluso en categorías infantiles.