Un sujeto fue captado provocando desmanes y atacando a otros espectadores tras la derrota del equipo infantil de Colo Colo ante Palestino.

Un lamentable episodio de violencia se registró en el fútbol formativo durante este fin de semana en el partido entre Palestino y Colo Colo por la categoría Sub-12. El encuentro, disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna y que terminó con triunfo por 3-1 para los árabes, terminó con un serio incidente protagonizado por un violento apoderado.

Según captó RedGol, un sujeto tuvo una airada reacción tras la derrota de los albos y comenzó a golpear los asientos del recinto, además de protagonizar momentos de tensión con otras personas que se encontraban en el lugar.

En los registros también se observa cómo lanzó basura e intentó enfrentarse a golpes con otros espectadores. La situación obligó a que varios apoderados intervinieran para contenerlo y evitar que el incidente pasara a mayores.

La situación no terminó dentro del estadio. En el mismo registro se ve el hombre buscando pelea y golpeó una reja que le impedía avanzar en el sector de los estacionamientos.

Más allá del resultado deportivo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los hechos de violencia que se repiten en las canchas del fútbol chileno, incluso en categorías infantiles.

Mira aquí la violenta reacción de un apoderado de Colo Colo Sub-12