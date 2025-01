Este jueves fue presentado un nuevo jugador chileno en Argentina, ya que el volante Claudio Baeza firmó como refuerzo de Vélez Sarsfield, nada más que el último campeón de la liga trasandina.

El mediocampista de 31 años deseaba volver a Colo Colo después de siete años desde que se emprendió vuelo del Estadio Monumental, pero finalmente en el cuadro popular prefierieron otros nombres, como Felipe Méndez y Tomás Alarcón.

Cabe recordar que Baeza no fue tenido en cuenta por el Toluca para este 2025, terminando así un periplo de cuatro años junto a los Diablos Rojos de México y quedando como agente libre.

Las primeras palabras de Claudio Baeza como refuerzo de Vélez Sarsfield

Y esta jornada a través de las redes sociales de Vélez, el Serrucho dio sus primeras palabras como jugador del Fortín, donde agradeció su fichaje.

“Muy agradecido por la oportunidad y de poder estar en esta tremenda institución”, comenzó diciendo en un video que publicó el club.

“Siempre me he caracterizado por ayudar no solamente adentro sino que también afuera a cada uno de mis compañeros y obviamente quiero lo mejor siempre para el club”, agregó sobre sus características.

Finalmente enfatizó en los desafíos que se vienen para el campeón del fútbol argentino: “Sé más o menos a la institución que vengo y agradecido por la oportunidad. Sé que viene un año lleno de desafíos, sabemos que tenemos que trabajar muchísimo para que este 2025 nos vaya bien en todo sentido”.

Mira el VIDEO a continuación:

¿Cuántos chilenos hay en la Primera División de Argentina?

Con la llegada de Claudio Baeza a Vélez Sarsfield, en total son 16 los futbolistas chilenos que disputarán la liga argentina este 2025.

La lista la completan: Paulo Díaz (River Plate), Gonzalo Tapia (River Plate), Carlos Palacios (Boca Juniors), Williams Alarcón (Boca Juniors), Gabriel Arias (Racing), Felipe Loyola (Independiente), Luciano Cabral (Independiente), Pablo Galdames (Independiente), Iván Morales (Sarmiento), Leonardo Gil (Huracán), César Pérez (Defensa y Justicia), Bruno Barticciotto (Talleres), Matías Catalán (Talleres), Ulises Ortegoza (Talleres) y Bastián Yáñez (Godoy Cruz).