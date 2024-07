Colo Colo venció a O’Higgins de Rancagua en el epílogo, en el partido que se disputó este sábado en el Estadio Monumental, válido por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2024. La gran figura, fue Lucas Cepeda.

El joven extremo de los albos volvió a salvar al Cacique y llegó a su sexta anotación en esta temporada, con un extraordinario gol a los 90+1′ luego de una gran jugada personal que culminó con un remate de media distancia.

Tras el partido, el ex Santiago Wanderers conversó con TNT Sports y le dedicó esta victoria a los 10 jugadores albos que fueron baja esta jornada, por suspensiones, lesiones y gripe.

“Era importante ganar, por mis compañeros. En la semana tuvimos un cuadro viral, que se nos cayeron algunos compañeros que iban de titular, era muy importante darles el triunfo a ellos. Yo creo que estaban tristes por no haber estado. Se lo dedicamos a ellos, a los lesionados, a los que lastimosamente les dieron fecha de suspensión”, comenzó diciendo.

Seguido, Cepeda ahondó en la pelea por el título y lo valioso que son estos tres puntos: “Colo Colo siempre tiene que pelear arriba, supimos que en la tarde se cayó Coquimbo, nosotros teníamos que ganar para dejar a lo más alto que se pudiese y darle la alegría a esta gente. Ahora a enfocarnos el próximo sábado en Huachipato, vamos paso a paso. Nos están mirando de otra manera ahora porque Colo Colo está metiendo presión”.

La tarea de Jorge Almirón a Lucas Cepeda

Finalmente, contó lo que ha conversado con el entrenador Jorge Almirón y que le ha dado confianza en esta campaña con el Eterno Campeón.

“El profe me pidió que haga mi juego, que encare, que ese es mi fuerte, el centro, ayudar a mis compañeros a que metan goles. Salió el gol, salió la asistencia y muy contento. Pero más contento por el rendimiento del equipo, porque si no hubieran aguntado los noventa y tanto minutos, no habría sido posible mi gol”, concluyó.

Mira a continuación el gol de Lucas Cepeda para el triunfo de Colo Colo: