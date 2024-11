Ricardo Gareca no es bien recibido en Perú y los hinchas locales lo hacen enloquecer con una de las situaciones que más lo molestan relacionado con la música.

Chile y Perú se enfrentan en uno de los partidos más importantes de este proceso de las Eliminatorias . A pesar del mal momento que viven ambas selecciones, las dos escuadras están con la obligación de sumar puntos. Por lo mismo, previo al inicio del partido, los peruanos sacaron toda su artillería para desconcentrar a la delegación nacional. Principalmente, al entrenador Ricardo Gareca .

Es que el estratega argentino no es bienvenido en el territorio peruano luego de que se oficializara su arribo como director técnico de la Selección Chilena. Ocho años son los que estuvo el entrenador dirigiendo al selección de Perú, por lo que en el país hermano lo conocen al revés y al derecho.

Debido a esta misma situación es que, al entrenador argentino le sacaron a relucir todo lo que le molesta al momento de ir a dirigir un compromiso. Situación que está relacionado con la música, ya que, el técnico no soporta estar escuchando las canciones del cantante norteamericano Marc Anthony .

Fue durante la previa del partido donde las melodías del cantante comenzaron a sonar por los altoparlantes del Estadio Monumental de Lima. Es ahí, precisamente, donde vivió uno de los días en los que demostró su malestar cuando se entonaba una de las canciones de Marc Anthony.

Ricardo Gareca en conferencia de prensa. (Foto: Photosport)

Ricardo Gareca no quería nada con Marc Anthony en Perú

Todo ocurrió cuando el entrenador de 66 años dirigió al club Universitario de Perú. Por ahí entre los años 2007-2008, el estratega sacó a relucir su molestia por la música del norteamericano. El periodista peruano Miguel Villegas contó detalles de lo que ocurrió en aquel momento durante uno de los entrenamientos.

“Era una mañana previa a un concierto y había una prueba de sonido. En ese momento, la U (Universitario) entrenaba de manera privada en la cancha auxiliar que quedaba al lado de la explanada sur. De pronto, se escucha la voz de Marc Anthony. Gareca llamó a José Olaechea, el jefe de prensa, y le dijo: ‘Que pongan la música que quieran, pero no Marc Anthony. Si no paran, no sigo con los entrenamientos”, comenzó al Diario El Comercio.

Chile visita el Monumental de Lima

Gareca vuelve al Monumental de Lima debido a que el seleccionado peruano debió modificar el recinto deportivo. Las razones son producto de que el día del compromiso coincide con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y también con algunas manifestaciones que se darán en el Centro de Lima. Por esta situación, es que no habrá seguridad necesaria para el encuentro entre la Roja y la Bicolor.