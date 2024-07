Vladimiro Mimica da su análisis del empate 1-1 de Colo Colo ante Deportes Santa Cruz en el estadio la Granja por la Copa Chile. El narrador de la campaña del Cacique campeón de América consideraba que en un momento la cosa era “coser y cantar” para los dirigidos por Jorge Almirón.

“Da la impresión de que el partido era coser y cantar, con un dominio absoluto, abrumador, de punta a cabo de Colo Colo en la tenencia de la pelota”, comentó el comunicador en conversación con BOLAVIP.

En ese sentido, se refirió a lo que no tuvieron los Albos en la Séptima Región y el rol de Javier Correa: “Le faltó claridad, poder de gol, le faltó pólvora en los últimos metros de la cancha. Para eso ha llegado Javier Correa, para darle lo que Colo Colo no tiene, poder de gol”.

Mimica se refiere al escenario para el Cacique el sábado a las 17:30 en el estadio Monumental por la semifinal vuelta de la zona centro-sur de la Copa Chile. “Evidentemente da la impresión de que Colo Colo tendrá que clasificar el próximo sábado, pero hoy enfrentó a un equipo de la medianía para abajo en la segunda división del fútbol chileno”.

Colo Colo igualó 1-1 ante Deportes Santa Cruz por la semifinal ida de la zona centro-sur de la Copa Chile (Foto: Photosport)

¿Gusto a poco en Colo Colo tras el empate?

El relator vio una superioridad territorial que los Albos no lograron trasladar a diferencias en el compromiso: “Colo Colo no pudo o no supo o no tuvo los argumentos para marcar la diferencia que evidentemente en el dominio territorial existió desde el minuto número 1 hasta que acabó el partido”.

Por último, piensa que en el Popular deben llegar con gusto a poco: “Presumíamos todos que Colo Colo tenía que ganar con tranquilidad frente a Santa Cruz, no tuvo poder de definición, le faltó el gol a Colo Colo y esto se resuelve el próximo sábado. Evidentemente Colo Colo debe retornar a Santiago con gusto a poco, por todas las posibilidades que tuvo durante el desarrollo del juego”.