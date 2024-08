Colo Colo logró una tremenda victoria dentro del Campeonato Nacional tras imponerse por 2-0 ante Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, sumando tres puntos que lo acercan a la cima del torneo.

Tras lo que fue este duelo, el periodista nacional, Vladimiro Mimica conversó con Bolavip Chile y se refirió a un importante tema hoy en el ‘Cacique’ sobre quien debe ser el nueve del equipo, en la que entre Guillermo Paiva y Javier Correa, se la jugó con su candidato.

“Yo voy con Paiva, se dice que Paiva no marca goles, pero Correa tampoco marca goles, pero Paiva tiene mayor movilidad y conexión con el resto del equipo, es un jugador que se abre, cuando tiene que buscar por el centro, busca por el centro, cuando tiene que pivotear una pelota lo hace”, partió señalando Mimica.

Ahondando en aquello, el prestigioso comunicador declara que el jugador argentino aún no ha demostrado nada, siendo que al ex Estudiantes de la Plata se le hizo un cartel de goleador que aún no muestra en Colo Colo.

Correa ha generado dudas en Colo Colo | Foto: Photosport

“Yo todavía no le veo nada a Correa, no es Dabrowski, no es el centrodelantero que necesitaba Colo Colo y me acorde de Dabrowski porque es tan rústico que aparece, pero estaba para algo muy importante”, declaró.

Finalmente, Mimica es muy drástico con Javier Correa, en la que siente que no tiene mucho tiempo para demostrar con goles su llegada a Colo Colo, colocando como referencia lo que hizo Juan Martín Lucero en su estancia en el ‘Cacique’.

“¿Para qué se decía que se traía a Correa desde Argentina?, para hacer goles, para lograr superar el déficit y resulta que no ha estado ni cerca de anotar un gol, uno dice hay que esperar, pero ¿hasta cuándo? Lucero llegó, se puso la camiseta, llegó, jugó y marcó, ahí quedó demostrado lo que es un jugador con olfato goleador”, finalizó.