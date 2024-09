El pasado martes 17 de septiembre Colo Colo empató 1-1 con River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, partido que tuvo un extraordinario marco de público en el Estadio Monumental David Arellano.

Cerca de 42 mil espectadores repletaron el reducto de Macul, donde el Cacique remó desde atrás y logró dejar igualada la llave para la revancha, de la próxima semana en Buenos Aires.

Desde Argentina viajaron varios medios de comunicación a cubrir este encuentro, entre los que estuvo el conocido y experimentado periodista Javier Gil Navarro, que sigue el día a día del Millonario para la cadena internacional ESPN.

Y tras el cotejo en Macul, el rostro del canal argentino conversó con BOLAVIP CHILE, donde expresó su fascinación por el ambiente que se vivió en La Ruca.

“Bien, la verdad que muy bien. Ya no es la primera vez que vengo y siempre muy cálido todo. La gente, la gente que trabaja conmigo, que habitualmente es de acá, así que es bárbaro”, comenzó respondiendo sobre esta visita a nuestro país.

– Usted está identificado con River Plate. ¿Cómo fue el recibiento de los hinchas de Colo Colo?

La verdad es que entré por la puerta principal caminando sin problema. Por suerte todo bien. Estimo que alguno me habrá reconocido. Creo que yo me identifico con River, pero no suelo ser ofensivo con los otros clubes. Así que no había motivo me parece, y bueno, es lo que pasó.

– ¿Qué le pareció el ambiente en el Estadio Monumental?

Bueno, yo en la previa estuve hablando bastante de eso porque estuve en 2022 y la verdad que es impactante. El clima que se vive acá me parece que es un plus que le da a Colo Colo.

– ¿Este clima está a la altura de un domingo en cualquier cancha de Argentina?

Sí, sí, se puede ver. En la cancha de River se vive algo similar y mayor, digo por la cantidad. Son 86 mil, 85 mil personas y la verdad que se siente mucho la presión, el clima. Acá con 42 mil, un escenario más chico pero más cerrado y lo mismo. Sí, está a la altura de cualquier cancha del fútbol argentino.

Más de 42 mil espectadores y fuegos artificiales le dieron un extraordinario clima al Estadio Monumental en el partido de Colo Colo vs River Plate. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Las grandes figuras de Colo Colo que llaman la atención en Argentina

– ¿Había visto algo de este Colo Colo de Jorge Almirón? ¿Lo sorprendió?

Había visto y me sorprendió porque la llave con Junior le fue una llave favorable pero no fue una llave que haya tenido este nivel que jugó hoy. Al menos fue lo que yo vi. Me pareció que Junior perdió los dos partidos y no sé si tendría que haberlos perdido, no sé si fueron merecidos que los haya perdido los dos. Pero hoy sí me sorprendió Colo Colo, me sorprendió la actitud, me sorprendió la intensidad, la valentía para ir a buscar después el resultado, sabiendo que de contra lo tenía que ir a buscar. Pero lo fue a buscar de una manera ordenada, sin regalarse atrás, maniató a River en el segundo tiempo. River creo que casi no pateó al arco en el segundo tiempo. Así que llave abierta.

– ¿Algún jugador de Colo Colo que le haya llamado la atención?

(Carlos) Palacios lo tenemos muy visto. Pero a mí me parece que (Maximiliano) Falcón es un jugador importante, ya lo tengo visto también a Falcón. Creo que Falcón es un jugador también muy importante para la forma que juega Colo Colo.

¿Y a Arturo Vidal me imagino que igual lo tenían visto?

Arturo Vidal también metió el pase del gol. No me gustó lo que dijo al final, pero bueno, ese es un poco lo que es Vidal. Lo hemos visto también, yo lo vi en sus reacciones que hace después de los partidos. Y después de la fecha FIFA fue muy duro con (Ricardo) Gareca, pidió a (Gary) Medel. Bueno, es Vidal. Hay que tomarlo o dejarlo.

Javier Gil Navarro destacó a Maximiliano Falcón en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

La revancha en los ojos de Javier Gil Navarro

– ¿Qué cree que va a pasar en la vuelta en Buenos Aires?

Mirá, yo insisto que es una llave complicada. River sabe moverse bien en su estadio. Es distinto el estadio y distinto el césped. El césped va a ser una sorpresa, lo es para todos los equipos, para Colo Colo también. Es un césped muy rápido, muy cortito, distinto a este del Monumental de acá. Yo creo que la serie está abierta, River tiene grandes chances, pero va a tener que estar preciso, no puede regalar nada. Se va a enfrentar con un equipo aguerrido.

– ¿River Plate irá a sentir mucho la baja de Paulo Díaz?

Pablo Díaz es uno de los puntales de la defensa, pero tiene recambio, porque lo tiene a González Pírez ahí. Que sin ir más lejos, el partido del viernes pasado lo jugó él, lo jugó muy bien, hizo un gol. Y bueno, así que hay un recambio para Pablo Díaz.