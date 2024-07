Este inicio del segundo semestre será trascendental para Colo Colo y para el futuro del entrenador argentino Jorge Almirón, situación que tanto la dirigencia de Blanco y Negro como el adiestrador lo saben.

El conjunto Popular intentará mostrar todas sus credenciales ante Junior de Barranquilla en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 y así seguir avanzando rondas en la competición internacional.

Pero eso no es lo único, ya que el ex Boca Juniors también tendrá dos partidos vitales por el Torneo Nacional: ante Huachipato y Universidad de Chile. De no sumar puntos importantes, el Cacique se volverá a alejarse del liderato y el trasandino perderá todo el crédito que le queda.

VLADIMIRO MIMICA Y LA CONTINUIDAD DE JORGE ALMIRÓN EN COLO COLO

Ante esto, el reconocido relator nacional, Vladimiro Mimica conversó con BOLAVIP CHILE y se refirió a este problema que tendrá que afrontar Almirón en el ‘Eterno Campeón’.

“No sé si está en juego la butaca de Almirón más allá de los resultados. Yo creo que eso no se está jugando en estos momentos, yo creo que Colo Colo tiene que afrontar con lo que tiene y no es responsabilidad del técnico que no lleguen los refuerzos”, manifestó.

Almirón comienza a pensar en los próximos duelos que tendrá Colo Colo | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

“Yo estoy preocupado del juego de Colo Colo porque ha ganado los puntos jugando mal y no sé si jugando de esa manera le alcanzará para dar el salto que todos esperan”, remató.

Colo Colo en la tabla del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo marcha en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 con 32 puntos, uno menos que Universidad Católica y Universidad de Chile y dos menos que Coquimbo unido, el único líder.