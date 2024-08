Este sábado Colo Colo empató sin goles con Universidad de Chile en el Superclásico 196 del fútbol chileno, que se disputó en el Estadio Nacional por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2024.

Tras la opaca igualdad en Ñuñoa, el reconocido relator Vladimiro Mimica analizó este resultado en diálogo con BOLAVIP, con especial énfasis en la actuación de los albos.

“Yo creo que fue un mal partido. Ninguno de los dos jugó bien, estaba todo dado para un buen espectáculo. Acompañó el día, un estadio repleto, buen comportamiento del público y estuvo ausente el fútbol”, comenzó diciendo.

“Colo Colo se apropió a partir de los 20 minutos del balón pero tampoco sin llegar al arco de Castellón. Un juego incoloro, insulso y un clásico que queda incuestionablemente al debe. Colo Colo si piensa en Copa Libertadores de América tendrá que mejorar muchísimo”, agregó.

Los refuerzos y el llamado de atención por Javier Correa

Seguido, evaluó el estreno de los dos grandes refuerzos del cuadro popular: Mauricio Isla y Javier Correa.

“Mientras Isla estuvo me pareció un correcto partido, incluso fue uno de los más rescatables en el primer tiempo. A Correa no lo vi, no tuvo contacto prácticamente con la pelota, no fue habilitado nunca estuvo a disposición de tiro”, comentó.

En esa línea, puso atención a la participación del delantero argentino, proveniente de Estudiantes de La Plata.

“Se dice habitualmente hay que esperarlo, pero estos jugadores vienen para romperla desde el primer minuto, para decir aquí estoy yo, aquí mando yo. Todavía no hemos visto a Correa”, lanzó.

“Trabajará dos días más para el partido de Copa Libertadores, no sé si será titular para el partido contra Junior. El signo de interrogación preocupante es qué pasará con Correa, porque ya está hace dos meses trabajando en Colo Colo, el técnico no le ha dado la titularidad y hoy no hizo nada para ganarla”, completó.

Javier Correa debutó este sábado en Colo Colo.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Junior de Barranquilla?

El Cacique enfrentará a Junior el próximo martes 13 de agosto, a las 20:30 horas, en el Estadio Monumental. Esto válido por el partido de ida de los octavos de final de Copa Libertadores 2024.