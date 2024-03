El próximo domingo Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico, el primer choque de los dos clubes más grandes del país en la temporada 2024, que tendrá lugar en el Estadio Monumental. Además, Arturo Vidal será la gran atracción de este derby.

En dicho recinto el Cacique no pierde hace 23 años ante su archirrival, por lo que en el entorno del cuadro popular quieren seguir estirando esta racha. Así lo comentó el histórico relator Vladimiro Mimica a BOLAVIP, quien es reconocido hincha de los albos.

En esa línea, entregó las razones por las que los dirigidos por Jorge Almirón deberían vencer a la U el fin de semana.

“Primero la condición de local, luego por plantel, por individualidades. Por los 23 años que han significado un amplio dominio como local y con equipos de menor tono. Pero esto es fútbol y alguna vez tiene que ser la primera. Pero creo que Colo Colo tiene las razones para mantenerse invicto en el Estadio Monumental”, comentó.

Lesión de Arturo Vidal

Seguido, el comunicador se refirió a la lesión de Arturo Vidal, el ídolo albo que volvió este año a Colo Colo y que llegará entre algodones a este Superclásico por una lesión que arrastra desde la Fase 2 de Copa Libertadores. Ante aquello, Mimica indicó que preferiría no arriesgarlo.

“Yo pienso que no. El técnico debe empoderarse entiendo yo. Y ya está empoderado el técnico Almirón en el plantel de Colo Colo, donde tiene que privilegiar el cien por ciento de las condiciones en que esté un atleta para afrontar un compromiso”, declaró.

“Si Vidal no está al cien por ciento de sus posibilidaddes, que yo creo que no lo está, tendrá que tomar una determinación el técnico Almirón. Una determinación a lo mejor difícil, pero que en otros clubes ya han tomado los técnicos al no tener a Vidal cien por ciento a plenitud de sus condiciones. Ya hace muchos años que no viene jugado con continuidad. Esperamos que este en la mejor condición y que pueda estar habilitado por parte del equipo médico y técnico”, completó el narrador.

Arturo Vidal se lesionó en el partido de ida entre Colo Colo y Godoy Cruz, por la Fase 2 de Copa Libertadores. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Cuerpo médico

Sobre lo último, hizo un llamado de atención para que el King acate las decisiones del equipo médico de Colo Colo, luego de los rumores que indicaban que se había negado a realizarse exámenes médicos para descartar un desgarro.

“Al equipo médico también hay que respetarlo, ese equipo médico tiene que pronunciarse respecto a la condición física de Arturo Vidal, que hasta el momento es una incógnita, nadie sabe lo que tiene”, cerró Mimica.