Este jueves hay reunión de directorio en Colo Colo, donde el gerente deportivo Daniel Morón propondrá los primeros nombres para negociar con el futuro entrenador del Cacique, esto luego de la salida de Gustavo Quinteros.

Hace una semana los directores de Blanco y Negro votaron en contra de la renovación del contrato del técnico argentino, luego de tres años y dos meses en el club.

Desde entonces comenzó la búsqueda de nombres, donde los favoritos también son trasandinos: Gabriel Milito, Gabriel Heinze y Luis Zubeldía.

Milito fue el primero en dar una respuesta negativa, aludiendo que quería tomarse un descanso hasta marzo o junio luego de dirigir a Argentinos Juniors.

Es más, aquello lo expuso en entrevista con La Nación en los últimos días: “Tengo ganas de trabajar, pero no tengo la obsesión por trabajar. Tiene que ser un proyecto, como nació lo de Argentinos. Tengo que sentirlo. Por supuesto que tengo ganas de trabajar, pero debe ser algo que realmente me conmueva. Puede ser en la Argentina o afuera, no pasa por ahí”.

Pero ante la dificultad para dar con una opción concreta, en Colo Colo insistirían en el ex defensa, con quien ya habrían tenido conversaciones.

Gabriel Milito viene de tres temporadas en Argentinos Juniors. (Foto: Photosport)

Colo Colo busca cambiar la opinión de Gabriel Milito

Según información que maneja Bolavip Chile, el estratega de 43 años estaría solicitando un contrato por tres años, esto a todos los clubes interesados en sus servicios.

Desde el cuadro popular le habrían ofrecido un vínculo por dos temporadas, algo que estaría analizando Gabriel Milito, ya que sería lo mínimo para aceptar.

El favorito de Daniel Morón

Gabriel Milito fue el primer nombre en el que pensó el gerente deportivo del Cacique, considerando su experiencia y paso por el fútbol chileno, ya que entre 2017 y 2018 dirigió a O’Higgins de Rancagua. Esta ha sido su único experiencia como DT fuera de Argentina.