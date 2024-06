El juez Andrés Matonte y el VAR del Chile vs Argentina se convirtieron en blanco de críticas

Hinchas peruanos se cuadran con La Roja y explotan contra el VAR del Chile vs Argentina

Hasta desde Perú se cuadraron con la Selección Chilena, y eso dice mucho. La Roja cayó por la cuenta mínima ante Argentina en un partido no exento de polémicas. ¿La más bullada? el criminal pisotón de Rodrigo De Paul a Gabriel Suazo.

Corría el minuto 26′ del encuentro donde el dominio de la albiceleste era amplio en cuanto a tenencia de balón. Gabriel Suazo intenta robarle el balón al jugador del Atlético de Madrid, cuando este comete un feo pisotón sobre el lateral del Toulouse.

Horas antes, en el minuto 59 en el encuentro de Perú ante Canadá, Miguel Araujo de la Selección Peruana tuvo un similar cometido sobre Jacob Shaffelburg y fue, inicialmente, amonestado de entrada.

Tras ir a revisar la jugada al VAR, el juez del choque entre incaicos y norteamericanos no dudó en quitar la amarilla y rectificar la entrada por tarjeta roja. Si bien el jugador de Perú intentó ir al balón, el impulso y la fuerza desmedida conllevó a su salida del campo.

Dicho criterio no fue el mismo con que se midió la jugada de Rodrigo De Paul. Es más, el uruguayo Andrés Matonte, juez del Chile vs Argentina, no cobró siquiera falta.

Hinchas peruanos apoyan a La Roja

Una vez ocurrió dicha polémica jugada en el duelo de La Roja frente a Argentina, los hinchas incaicos estallaron de furia. Más aún, considerando que la expulsión de Miguel Araujo les costó una derrota por 1 a 0 ante Canadá.

A través de las redes sociales, los hinchas del Rimac comentaron cosas como: “La roja a Perú hoy mismo fue idéntica. La doble vara de medir cuando se trata de Argentina”, “¿No viste cómo expulsaron a Araujo en el Perú vs. Canadá?”, “Ese pisotón de De Paul no fue ni tarjeta amarilla y a Miguel Araujo le sacaron roja directa”.

La tónica siempre fue la misma: “La falta de De Paul es peor que la de Miguel Araujo”, “¿Alguien me explica por qué la jugada de Araujo fue expulsión y la de De Paul no?”, “No expulsaron a De Paul por un pisotón, pero al peruano Araujo sí con VAR”, “De Paul hizo una falta similar a la de Araujo pero no fue expulsado”, “No entiendo por qué no expulsaron a De Paul y sí a Araujo”.

¿Día, hora y próximo rival de Chile en la Copa América 2024?

Ahora, La Roja de Ricardo Gareca enfrentará a Canadá en el último partido del grupo A de la Copa América 2024.

Aquel encuentro ante los norteamericanos, será el día 29 de junio a contar de las 20:00 horas.