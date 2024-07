Se acabó la Copa América que se disputó en Estados Unidos con una Argentina que tuvo un fixture hecho a su medida con más descansos que cualquier otro seleccionado y con la casa de Lione Messi como testigo del partido final.

Un torneo continental que además se llenó de críticas por la organización y el estado de las canchas, algo que Marcelo Bielsa no se calló dejando en evidencia una serie de situaciones anómalas ocurridas en la tierra del Tío Sam.

BOLAVIP conversa en exclusiva con Claudio Borghi, el que se muestra contrario que un torneo tan tradicional que pertenece a Sudamérica, se juegue en otro territorio.

“Una Copa América que se jugó en donde no pertenece. Cuando las personas no son al estilo nuestro, es llamativo, pero hay que ver si se guían por la historia, por las lucas, por el momento, los estadios. No sé por qué se mueve la confederación”, afirma el Bichi.

Agregando con total disconformidad que “de hecho, ya después de una Copa mala, confirman otra en el mismo lugar. No sé de qué sorprendernos, si nosotros no somos capaces en esta parte del mundo de hacer algo interesante, se lo van a llevar a otros lados. Vamos a perder la identidad de la Copa, que es lo más antiguo”.

Claudio Borghi critica la realización de la Copa América en otro territorio.

Borghi reclama que “no solo se juega en un territorio que no corresponde, sino que con invitados que no corresponden. Yo defiendo que a tu casa invites a alguien, pero no es tu casa e invitan a equipos que a futuro van a hacer la Copa del Mundo. Me parece que están trabajando más para ellos que para nosotros”.

Claudio Borghi analiza la Copa América de Chile

“Para lo que estaba acostumbrado a las selecciones en los últimos años, estuvo muy flojo. Pero es bastante lógico: si no hay trabajo no hay proceso”, asegura.

Borghi en el final puntualiza que “siempre tenemos la sensación de que estamos para más, pero no tenemos los jugadores suficientes. Entonces, nuestro sistema de campeonato, de trabajar en las inferiores. hacemos poco y queremos mucho, eso no se da en ningún lado”.