Huachipato tiene una cita con la historia este martes 24 de febrero. El conjunto “acerero” recibe a Carabobo de Venezuela en el Estadio CAP de Talcahuano, con la misión crítica de revertir el resultado negativo obtenido en el duelo de ida.

Tras caer por la cuenta mínima en Valencia, los dirigidos por Jaime García necesitan una victoria sólida para seguir con vida en el certamen continental más importante de clubes.

El partido está programado para comenzar a las 19:00 horas de Chile. El ambiente en la Región del Biobío es de total optimismo, especialmente porque el equipo llega como exclusivo líder del Campeonato Nacional tras vencer a Palestino el pasado fin de semana. García optó por dosificar piezas clave en el torneo local, asegurando que sus dirigidos lleguen con el “segundo aire” necesario para dar vuelta la serie.

Para los fanáticos que no puedan asistir al estadio en Talcahuano, la transmisión en vivo para todo el territorio nacional estará a cargo de ESPN Premium. Esta señal televisiva llevará todas las alternativas del encuentro, incluyendo el análisis previo y las reacciones post-partido de los protagonistas en una jornada donde no hay margen de error.

En cuanto a las opciones digitales, el compromiso se podrá seguir vía streaming a través de la plataforma Disney+, específicamente para quienes cuenten con el Plan Premium. Esta alternativa permite ver el duelo en alta definición desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV, garantizando cobertura total para los seguidores del cuadro siderúrgico en cualquier rincón del país.

En lo deportivo, la tarea no es sencilla pero sí alcanzable. El marcador global de 1-0 a favor de los venezolanos obliga a Huachipato a ganar por al menos un gol de diferencia para forzar la definición por lanzamientos penales. Si los chilenos logran imponerse por dos o más goles de ventaja, sellarán su clasificación directa a la Fase 3 de la Copa Libertadores, asegurando además presencia internacional durante todo el año.

Finalmente, se espera que Jaime García alinee a sus mejores figuras, incluyendo el retorno de los titulares que descansaron el sábado. Con el arbitraje del brasileño Rodrigo Pereira de Lima, el “Campeón del Sur” buscará hacer sentir la localía y la presión de su gente para derribar el invicto que Carabobo mantiene en este inicio de 2026.

Huachipato partió con el pie izquierdo su participación en la Copa Libertadores.

¿Día y hora para Huachipato vs Carabobo?

El partido entre Huachipato y Carabobo se disputará este martes 24 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Estadio CAP de Talcahuano.

¿Dónde ver el partido entre Huachipato vs Carabobo?

El duelo entre Huachipato y Carabobo será televisado por ESPN Premium. Además, por streaming se podrá seguir desde la plataforma de Disney+.