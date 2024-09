Jorge Almirón vs. Marcelo Gallardo, es un duelo de entrenadores que cuenta con varios capítulos.

Jorge Almirón vs Marcelo Gallardo: ¿Quién es el más ganador?

La rivalidad entre Jorge Almirón y Marcelo Gallardo ha sido una de las más interesantes del fútbol sudamericano en los últimos años. Ambos entrenadores han dejado su huella en equipos importantes, siendo protagonistas en torneos como la Copa Libertadores y diversas ligas locales. Sin embargo, cuando se trata de definir quién es el más ganador, hay varios aspectos que analizar.

¿Quién es el más ganador?

A pesar de que Jorge Almirón ha tenido momentos brillantes en su carrera, especialmente con Lanús, Marcelo Gallardo se consolida como el más ganador en esta comparación. El entrenador de River Plate ha ganado un total de 15 títulos, mientras que el de Colo-Colo, alzó 3 trofeos.

Gallardo ha dominado no solo a nivel local, sino también en el contexto internacional, algo que Almirón aún no ha conseguido de manera significativa. Esto no desmerece los logros de Almirón, quien es uno de los técnicos más respetados, pero Gallardo ha dejado una marca más profunda en la historia del fútbol.

Trayectoria y logros de Jorge Almirón

Jorge Almirón comenzó su carrera como entrenador con un perfil bajo, pero logró consolidarse al llevar a equipos como Lanús a lo más alto del fútbol argentino. Su éxito más importante llegó en 2016, cuando conquistó la Primera División con Lanús, derrotando a San Lorenzo por 4-0 en una final histórica.

Almirón en Lanús : Su mejor etapa fue en Lanús , donde además del título de liga, conquistó la Supercopa Argentina en 2016 y llevó al equipo a la final de la Copa Libertadores 2017 . A nivel internacional, este fue su logro más destacado, aunque perdió ante el Gremio en el último partido.

: Su mejor etapa fue en , donde además del título de liga, conquistó la en 2016 y llevó al equipo a la final de la . A nivel internacional, este fue su logro más destacado, aunque perdió ante el Gremio en el último partido. Partidos frente a Gallardo: A lo largo de su carrera, Almirón se ha enfrentado al ‘Muñeco’ en múltiples ocasiones. En total, Almirón ha ganado menos veces que Gallardo, destacándose la Copa Libertadores 2017, donde eliminó a River Plate en las semifinales, en una remontada histórica.

Marcelo Gallardo, el más exitoso en River Plate

Por otro lado, Marcelo Gallardo ha dejado una huella imborrable en River Plate. Bajo su mando, el club ha vivido una de sus eras más doradas, ganando numerosos títulos, tanto locales como internacionales.

Gallardo en River : Desde su llegada en 2014, Gallardo ha ganado múltiples títulos, incluyendo dos Copas Libertadores (2015 y 2018) , algo que lo coloca en una posición superior a la mayoría de los entrenadores sudamericanos. Además, se destaca por su capacidad para competir en los torneos internacionales, con 3 finales de Libertadores en su haber.

: Desde su llegada en 2014, Gallardo ha ganado múltiples títulos, incluyendo , algo que lo coloca en una posición superior a la mayoría de los entrenadores sudamericanos. Además, se destaca por su capacidad para competir en los torneos internacionales, con 3 finales de Libertadores en su haber. Enfrentamientos con Almirón: Gallardo ha enfrentado a Almirón en más de una ocasión, con un balance a su favor en la mayoría de las competiciones. Sin embargo, la eliminación sufrida en 2017 ante el Lanús de Almirón es un punto importante a considerar en esta rivalidad.

Historial de enfrentamientos entre Jorge Almirón y Marcelo Gallardo

A lo largo de sus carreras como entrenadores, Jorge Almirón y Marcelo Gallardo se han enfrentado en seis ocasiones. Aunque ambos entrenadores han mostrado sus habilidades tácticas en distintos contextos, el balance de estos partidos favorece a Marcelo Gallardo, quien ha ganado en cuatro de los seis encuentros, mientras que Almirón ha salido victorioso en dos oportunidades.