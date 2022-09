Marcelino Núñez está viviendo un gran presente en el Norwich City de Inglaterra, club donde ya está absolutamente asentado y cada vez agarra más relevancia en el once inicial de un conjunto que quiere lograr el ascenso a la Premier League esta temporada.

Ahora, Núñez se trasladó hasta España para unirse a los trabajos de Eduardo Berizzo en la Selección Chilena que enfrentará dos compromisos amistosos ante Marruecos y Qatar, ambos países clasificados a la Copa del Mundo a disputarse en noviembre.

Fue bajo este contexto que Marcelino Núñez y Gary Medel enfrentaron una conferencia de prensa de La Roja y en donde el formado en Universidad Católica que milita en Inglaterra sacó carcajadas de la prensa presente y del mismo Gary Medel.

Marcelino quiere ganarse un lugar en La Roja. | Foto: Agencia UNO

Antes de que comenzara, Núñez dijo un par de tímidas palabras en inglés mostrando los avances que ha tenido viviendo en Inglaterra por un par de semanas ya y, tras la llegada de Medel, las risas aumentaron.

“Very good, very nice, how are you? I am from Norwich City” dijo Núñez antes de la llegada del Pitbull quien, cuando se sentó, Marcelino le aseguró que “Primera vez que me hacen una entrevista”. “Sale pa allá, siempre te veo hablando”, le respondió Medel.

El diálogo entre ambos jugadores y la risa provocó que le preguntaran a Medel si hablaba en inglés: “A Little”, dijo el crack del Bologna entre risas, quien después le cedió la palabra a Núñez para que respondiera las preguntas de la prensa.

Chile enfrentará a Marruecos este viernes 23 de septiembre a las 16:00 PM de Chile continental en Catalunya, para después desplazarse hasta Austria para enfrentar al organizador de la próxima Copa del Mundo.