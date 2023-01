No todo es fútbol para Jorge Valdivia, porque también hay tiempos para pasarlo bien al ritmo de la música, donde fue protagonista en la jornada del sábado en el estadio Monumental.

Fue en el Florida Bier, que se realizó en el reducto de Colo Colo, donde el Mago se dejó ver para los fanáticos, donde fue subido al escenario por el grupo Amar Azul, donde bailó con todo el ritmo de la cumbia argentina.

Mientras la gente festejaba a Valdivia, también algunos aprovecharon de molestarlo con algunas de las polémicas de los últimos días con Anita Alvarado, lo que para el Mago no fue problema porque sólo estaba disfrutando.

Valdivia confesó que fue a ver Santa Feria con su hijo. Foto: Santa Feria.

Eso sí, fue en radio ADN donde el ex Colo Colo, Palmeiras y la selección chilena confesó su motivación para ir con su hijo al evento: "Me encanta Santa Feria, ayer estaba cantando en el estadio monumental, entré bien en el sector no me equivoqué", comentó.

En ese sentido, los panelista con más ritmo, como Diego Sáez, le mostraron las imágenes donde sale con Amar Azul, lo más cercano que ha estado con ese color el Mago.

"Andaba con Jorgito (su hijo) y después nos quedamos a ver al Jordan 23 y Marcianeke, también amar azul", finalizó.