Manuel Astorga, ex preparador físico de Marcelo Ríos, volvió a la carga y disparó sin piedad contra el Chino cuando fue consultado por el ex tenista, sobre quien es de público conocimiento que su relación contractual no terminó de la mejor manera.

El mismo tenista, en el pasado, también ha tenido palabras negativas en contra del profesional de la salud, quien ahora no se guardó nada para describir cómo era Ríos en su época de tenista y el mea culpa que él hace por haber estado con él.

Marcelo Ríos envuelto en una nueva polémica. | Foto: Agencia UNO

“Es el ser más deplorable. Y el peor error que he cometido en mi vida ha sido trabajar con él”, dijo en conversación con Radio Touch, aunque solo sería el aperitivo del surtido de calibre grueso que tenía preparado para el tenista.

Astorga profundiza diciendo que “No soporto al malagradecido. No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira. No soporto el chaqueteo ni el ‘vilipendeo’ porque alguien tiene una estatura para hablar porque consiguió ser el mejor del mundo o porque tiene mucho dinero o porque tiene un gran título”.

El Preparador Físico hace un mea culpa brutal sobre lo que fue trabajar para el ex número uno del mundo del Ranking ATP: “Para mí, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos”, concluyó.