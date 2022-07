La portera nacional Christiane Endler sin duda se ha consolidado como una de las deportistas más importantes de nuestro país, gracias a todos los logros que ha conseguido a lo largo de su carrera ligada al fútbol, las cuales la tienen hoy por hoy como una de las grandes referentes en el fútbol femenino.

Endler dialogó en el podcast “Todas jugamos” en TNT Sports y se refirió a lo que ha sido su año histórico, en donde comentó que tuvo un duro año debido a la lesión que sufrió en la rodilla, la cual pudo superar de buena forma y volver en su mejor nivel.

“Llegar a un nuevo club y compartir con nuevas compañeras. Haberme lesionado la rodilla en un momento donde no sabía si luego podría estar compitiendo para cosas importantes. Además de quemarme un ojo con un antiséptico y estar sin ver ni entrenar por una semana, son obstáculos que mucha gente no sabe, pero que van apareciendo y hay que superar”, inició expresando Endler.

Ahondando en lo que fue uno de sus grandes logros en esta temporada, la cual fue la UEFA Champions League femenina, la Tiane reveló lo que fue el duro momento previo a dicho encuentro, en donde conoció el fallecimiento del ex arquero Marco Cornez, quien fue uno de sus mentores y personas importante para ser lo que es hoy en día.

La portera nacional habló de todo | Foto :Agencia Uno

“Fue raro enterarme del fallecimiento de Marco antes del partido de Champions. No creo que haya sido coincidencia. Creo que me estaba acompañando y me hizo querer hacerlo aún mejor y cumplir juntos ese sueño de ganar la Champions”, indicó la portera del Lyon.

Finalmente, Endler tuvo palabras para lo que será el nuevo gran desafío que se le aproxima, la cual es disputar la Copa América con la Selección Chilena, en donde fue clara en señalar de que quieren ser protagonistas y conseguir el clasificar al Mundial y los Juegos Olímpicos.

“Queremos ser protagonistas en Sudamérica. Pero también ha habido un crecimiento importante de todas las selecciones con un fútbol muy parejo. Probablemente esta Copa América sea más difícil y haya partidos más equilibrados. Tenemos un equipo con mucha experiencia y vivencias el último tiempo, que espero nos ayuden a conseguir los objetivos de clasificar al mundial y a los JJ.OO”, cerró.