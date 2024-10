Días importantes en nuestro fútbol, en medio de la fecha doble de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde la selección chilena cada vez más, se aleja del principal objetivo que es, poder volver a un mundial.

A la par, se disputan otras interesantes competencias y en ese sentido, el fútbol femenino no se queda atrás. Es por eso, que en la ciudad de Puerto Natales, se llevó a cabo un particular cuadrangular de la respectiva actividad.

Al duelo de la tercera jornada del Cuadrangular Fin del Mundo, La Última Esperanza, llegaron Universidad de Chile y Universidad Católica, ¿El marcador? finalizó igualado sin goles y ambas escuadras terminaron con siete puntos.

Dentro de lo que es la diferencia de goles, Las Leonas sacaron mayor ventaja sumando los tres partidos, pero lo irrisorio vino después, cuando el entrenador cruzado, Ángel Hualde solicitó al DT azul, Diego Testas, que el certamen se definiese mediante lanzamientos penales, que no estaba estipulado en las bases del singular torneo.

Fue el periodista del Rincón del Bulla, Maximiliano Cárdenas, quien presente en la zona austral, detalló en su cuenta en X cómo se produjo la particular escena, que terminó hasta con gestos de las jugadoras cruzadas estilo “llanto”, mientras las azules no las tomaban en cuenta y celebraban con los pocos hinchas que fueron a acompañarlas. Camaradería, no hubo.

DT de la U: “En el fútbol masculino esto no pasa”

Tras el encuentro, Diego Testas conversó con Cárdenas y explicó esta singular historia, “es un cuadrangular, obviamente se resuelve por puntos y diferencia de goles y nosotros hicimos un montón de goles en los otros dos partidos y es por eso que nos quedamos con el campeonato”, dijo el uruguayo.

Finalmente dio a conocer su molestia, “no vinimos a pasear y lo que me molesta es que se desprecie el fútbol femenino. En el fútbol masculino esto no hubiese pasado y eso me molestó. Quisieron exponer a las chicas cuando habían ganado en buena ley”, cerró el entrenador de la U tras un candente Clásico Universitario femenino.

Las Leonas celebrando (Fotos X, Maxi Cárdenas)