Los hinchas del fútbol chileno pueden estar recibiendo una excelente noticia, ya que hay buenas posibilidades de que la Copa Libertadores vuelva a la televisión abierta. Esto porque la Conmebol anuncio la manera en la que van a repartir los derechos de transmisión a partir del 2023.

Según comunicó el propio ente rector del fútbol sudamericano, el conglomerado Paramount Global (Viacom) se adjudicó los derechos de televisión para el Territorio B del continente. ¿Cómo incide esto en nuestro país? La empresa es dueña del canal Chilevisión, además de Telefe en Argentina.

Esto significa que se puede abrir la opción de transmitir el máximo torneo continental de clubes en territorio nacional a través de la TV abierta.

No obstante, la Conmebol aún no entrega detalles del acuerdo con la empresa ni el tipo de partidos que televisará, por lo que aún no hay certezas del alcance que esta medida tendrá para los fanáticos.

La Copa Libertadores tendrá nuevas transmisiones. / FOTO: Agencia Uno

En cuanto a los canales por cable no hay cambios, ya que el conglomerado ESPN, propiedad de Disney, sigue teniendo todos los derechos tanto para su canal, como Fox Sports o también Star+, su plataforma de reproducción streaming.

Por otra parte, Directv Sports sigue siendo dueño de los derechos de la Copa Sudamericana hasta el año 2026.