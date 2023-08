¿Quién no disfrutó un Oba Oba, un chicle Dos en Uno o un Nikolo? Sin duda que muchos y bueno, si bien aquellas golosinas están todavía en el mercado, volver a palpar sus antiguos envases, es algo que se hará realidad.

Y lo hacen de la mano del actor Fernando Alarcón, quien a través de su mítico personaje, Pepito TV que dio vida en el programa Jappening con Ja, regresa con esta particular campaña publicitaria.

En colaboración con Arcor, Alarcón se pone nuevamente en la piel de su emblemático personaje “Pepito TV”, para una campaña que nos invita a revivir una época llena de sentimientos, colores y sabores inolvidables.

¿En qué marco se da esta situación?

Pues bien, “Dos en Uno” anunció el lanzamiento de sus productos con su emblemático ‘packaging’ de los años 80’, invitándonos a revivir la magia de esa época y saborear la nostalgia de la mano de los productos de Arcor. Icónicas golosinas como el Oba Oba, Nikolo, Sapito, Chubi y los chicles Dos en Uno podrán ser adquiridos en kioscos y almacenes con sus únicos e increíbles envases retro.

“Encarnar a ‘Pepito TV’ nuevamente me llena de alegría y me transporta a una época maravillosa. Espero que esta campaña traiga sonrisas y evoque la nostalgia en todos aquellos que compartieron esos momentos con nosotros. Es un personaje que me ha hecho inmensamente feliz y que estoy seguro que a muchos chilenos también”, comentó Alarcón.

Una campaña especial para quienes eran niños y jóvenes en los años ’80 y ’90, que ahora siendo adultos, seguramente volverán a esa edad con esos mágicos productos y sus recordados envoltorios. A disfrutar.