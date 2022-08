Si existe un bálsamo para el hincha de Universidad de Chile es su equipo femenino, sin lugar a dudas y muchos llegaron a apoyar al equipo en su duelo ante Deportes Iquique que se realizó en el Estadio Modelo de Pudahuel válido por la última jornada de la primera fase del Campeonato Nacional.

Tres a cero fue la victoria del equipo de Carlos Véliz gracias a las conquistas de Bárbara Sánchez, autogol de Daysi Cegarra y Sonya Keefe, que le sirve a Las Leonas adjudicarse el tercer lugar en la tabla de posiciones con 34 puntos y clasificar a la liguilla por el título en busca del bicampeonato.

Pero no solo de goles y magistrales jugadas se vive en el fútbol, si no también de grandes acciones y cuando hablamos de fútbol femenino en nuestro país, esa situación toma aún más valor cuando vemos en que no en todos los equipos hay muchas facilidades y mucho menos la profesionalización tan requerida. De todas maneras la nota alta la puso este domingo, La Jefa, Carla Guerrero.

La seleccionada nacional regaló sus zapatos de fútbol a la delantera nortina, Paula Espinoza, en una acción que surgió como una broma. Tras el encuentro, la defensora de La Roja conversó con Bolavip y tuvo palabras para aquella situación. La zaguera central señaló que "yo la conozco y la Paulita me dice 'oye, qué lindos tus zapatos', como de broma que ella me dice que le pasara unos. Yo le dije que de verdad, pero ella me decía que estaba molestando y yo le insistía que tenía unos guardados, que tenía un par, que se los iba a pasar, que no había problema. Le pregunté cuánto calzaba y me dijo, 'lo que calze, me tendrán que quedar buenos, porque estos estaban rotos'.

Pero no todo quedó ahi, ya que Guerrero siguió comentando que Espinoza le volvió a recordar sobre el final el tema del regalo. "Cuando terminó el partido ella me recordó lo de los zapatos y obviamente le dije que sí. Después se los pasé a la Daniela Muñoz (otra jugadora de Iquique) y ella me los recibió para pasárselos a la Paulita", añadió.

Los zapatos que obsequió Carla Guerrero a jugadora de Deportes Iquique (Gentileza Paula Espinoza)

No todo quedó y en Bolavip nos pusimos en contacto con la atacante de Las Dragonas Celestes y ella ratificó este diálogo que hubo en cancha y valoró la gentileza de la jugadora azul. "Si, bueno, solo agradecerle el gesto que tuvo, y la verdad que fue en un lapso del partido que pude hablar con ella y entre bromeando le pedí sus zapatos y me lo regalo (risas) y fue un gusto volver a verla. Hace años que no me la topaba desde que estuve en la selección, así que fue un gusto verla y conversar un poco", comentó la delantera.

Vale mencionar, que Paula Espinoza además de Audax Italiano y Everton, tuvo un paso por Universidad de Chile en la época en que Isabel Berríos era la entrenadora y pasaban muchas peripecias para poder entrenar en el Caracol Azul. Desde esa época se conocen con Carla Guerrero, e incluso en aquel tiempo cuando la española Marta Tejedor entrenó a los nuevos valores del FutFem nacional.