¡Tremenda! Tiane Endler vuelve a ser finalista del premio The Best de la FIFA y va por su segundo galardón

Tras ser reconocida en enero de 2022 como la mejor portera del mundo en los premios The Best de la FIFA, Christiane Endler va por otro galardón más a su destacada carrera, ya que es una de las tres aqueras finalistas de la edición 2023 del The Best.

La meta del Olympique de Lyon llega a este premio tras ganar en la temporada anterior con su equipo la Champions League Femenina, y competirá con la portera alemana del Chelsea Ann-Katrin Berger, y con la inglesa Mary Earps que milita en el Manchester United.

Esta es la cuarta nominación final de Tiane Endler en los premios The Best, tras salir segunda en las ediciones 2019 y 2020, y ganarlo en 2022. Este reconocimiento se suma a lo que fue el Balón de Oro 2022, en donde finalizó en el lugar n°12 del premio de France Football a la mejor futbolista, siendo la única guardameta del listado.

La ceremonia del premio The Best en donde buscará su segundo galardón consecutivo será el próximo 27 de febrero, días después de que la capitana de Chile juegue el repechaje para el Mundial Femenino de Australia-Nueva Zelanda. El compromiso de La Roja está programado para el 22 de febrero ante el ganador entre Senegal y Haití.