Golpe al fútbol chileno: clausuran la ANFP por millonaria deuda con el municipio

Un nuevo terremoto es el que se vive en las últimas horas en el fútbol chileno con esta situación.

Una dura noticia es la que acaba de impactar a todos y esta trata sobre la clausura de la ANFP, la que se llevó acabo hace unos instantes en Peñalolén y todo esto por los incumplimientos relacionados con los permisos municipales.

Según informó hace unos días Deportes 13, el organismo acumula una importante deuda que alcanzaría los $172 millones, la que se traduce a que llevaría 16 años sin contar con su patente municipal.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha defendió firmemente esta medida y aseguró que todas las instituciones deben cumplir las mismas reglas: “En Peñalolén las reglas son iguales para todos.

Esta clausura también responde a los problemas relacionados con la recepción definitiva municipal, en el marco de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el que lo hace un importante motivo para que este recinto quede inhabilitado.

La ANFP fue clausurada | Foto: Photosport

Con esta situación, desde la ANFP deberán agilizar sus movimientos para regularizar sus obligaciones y complementar los trámites correspondientes para poder zanjar esta millonaria deuda con el municipio.

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Desde la Municipalidad de Peñalolén acercarán una notificación de cobranza para poder avanzar en este proceso, en donde hoy en día todo está en manos de la ANFP.

En Síntesis

La ANFP fue clausurada en Peñalolén por incumplimientos graves en sus permisos municipales.

en Peñalolén por incumplimientos graves en sus permisos municipales. $172 millones de deuda acumula la ANFP por 16 años sin pagar patente comercial.

acumula la ANFP por 16 años sin pagar patente comercial. Miguel Concha, alcalde de Peñalolén, ordenó la clausura por faltas en la recepción definitiva.

🟠#AlertaT13 | Sin patente municipal y una deuda de $172 millones: Clausuran sede de la ANFP por irregularidades https://t.co/ACPHbmPlD8 — T13 (@T13) October 28, 2026