José Luis Sierra, técnico del club saudí Al-Wehda, eliminó el pasado fin de semana al Al-Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo en la Copa del Rey de Arabia Saudita.

Por eso, Sierra, en conversación con El Mercurio, entregó las claves para anular a CR7. "Es difícil minimizar a un jugador como Cristiano Ronaldo, él no participa tanto del juego, pero en el área es muy peligroso, no lo voy a descubrir yo, por algo tiene tantos récords y sigue vigente".

"Intentamos presionarlos para que le llegara poco juego, que no llegaran balones al área, en los primeros 30 minutos nos salió bien, después nos costó más, igual él tuvo dos chances claras, pero defensivamente estuvimos muy bien", continuó diciendo.

El equipo de Sierra eliminó a CR7 de la Copa del Rey. (Archivo)

Sierra también se refirió al difícil momento que vive su equipo, en donde está peleando por no descender. "No me gusta poner excusas, pero si supieran la interna de los clubes... Al-Wehda tiene una sanción y no pudo fichar, existe un fair play financiero. La final de la Copa del Rey es un impulso anímico, pero el objetivo prioritario es la permanencia, hemos perdido a dos extranjeros en este tramo (Alberto Botía y Gerson Rodrigues), con muchas lesiones".

Para cerrar, comentó como ha sido su experiencia en Arabia Saudita. "Me he tenido que reinventar en muchos aspectos, sumar herramientas para llegar a los jugadores y convencerlos, se trabaja con limitaciones porque a veces los futbolistas no tienen las características para lo que uno pretende, pero uno se adapta. A los clubes importantes les hicimos buenos partidos, pero no hemos sido regulares, no tenemos mucho recambio para mantener una línea de juego. Pero creo que deberíamos salvarnos"