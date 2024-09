Todo cambió para Emiliano Vecchio luego de la llegada de José Luis Sierra a la banca de Unión Española en reemplazo de Miguel Ponce, porque de tener decidido partir de Plaza Chacabuco a fin de año pasó a ser un jugador indispensable para el once hispano.

Y eso se reflejó ayer con la importante victoria del cuadro rojo ante Universidad Católica donde el 10 se llevó todo el reconocimiento del Coto.

“Lo he entrenado en más de un equipo y no voy a descubrirlo. Es al jugador que más he dirigido en mi carrera: en Arabia, en Emiratos, en Colo Colo y en la Unión”, relata el estratega.

Sierra además le da un consejo a su jugador favorito. “que disfrute jugar al fútbol, con las condiciones puede jugar hasta que se canse. Ahora debe disfrutar esta etapa de jugador. No pasarla mal”.

José Luis Sierra valora la actualidad de Emiliano Vecchio

Emiliano Vecchio le devuelve la gentileza al Coto

Luego del partido el 10 de Unión Española se refirió a la presencia de José Luis Sierra en el cuadro hispano.

“Me conoce mucho y yo lo conozco mucho a él, sé cómo le gusta que jueguen los equipos, a él le gusta la posesión, siempre a atacar, el equipo está preparado para eso, tiene jugadores muy buenos y hoy ante un rival difícil, muy grande, pudimos imponernos y jugar muy bien”, cerró.