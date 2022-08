La llegada deAlexis Sánchez al Olympique de Marsella no ha pasado desapercibida. El delantero chileno se ha robado todas las miradas de los periódicos y los hinchas del club más importante de Francia están vueltos locos.

El goleador histórico de la Roja fue presentado en el Stade Vélodrom, donde fue recibido por miles de hinchas que se abalanzaron para lograr algún saludo del tocopillano.

Lo cierto es que el Niño Maravilla ya tuvo su presentación con el elenco francés, donde estampó su firma y conversó con los diversos medios de comunicación, a los cuales les confesó el porqué de su llegada a Marsella.

“Jugar Champions League es atractivo para todo jugador, creo que competir es lo mío. Toda mi carrera competí, en toda mi carrera gané títulos. Venir acá es un reto, el sacar un trofeo, de ganar algo. Por ejemplo, fui al Inter que no ganaba hace once años un título y acá también, acá el último título fue el 2010, eso es un reto personal, la idea mía es lograr algo acá”, explicó.

Sánchez en la conferencia de prensa del Olympique de Marsella | Foto: Captura

“Creo que es un desafío personal, jugué en Italia, España e Inglaterra. Jugar en Francia es un paso importante. En el Inter, Lucien Agoumé siempre me hablaba del Marsella. Me decía que era el club más grande de Francia, que todo el mundo quería jugar allí algún día. A mí me llamo la atención. Empecé a analizar y dije por qué no venir acá, es un reto, adonde voy, yo quiero ganar. Vamos hacer todo lo posible para ganar un titulo", reveló.

Hay que destacar que el debut del ex Inter de Milán se podría dar el 20 de agosto cuando enfrenten en condición de local al Nantes por la tercera fecha de la Ligue 1.