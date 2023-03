Brian Fernández dejó un grato recuerdo en el fútbol chileno con la camiseta de Unión La Calera. Su aporte fue importante en los cementeros y estuvo, a punto, de ir a Colo Colo, aunque no se logró llegar a un buen punto. Luego, el delantero tuvo una serie de inconvenientes personales y, finalmente, no pudo despuntar como se esperaba. Una serie de líos lo dejó avanzar y relanzar su carrera en Argentina.

Incluso, a principios de 2023, Fernández, hermano de Leandro quién la rompe en Universidad de Chile, estuvo entrenando con San Luis de Quillota y se esperaba que su retorno al país fuera en la Primera B. Sin embargo, eso estuvo lejos de ser así y el artillero se devolvió a Colón.

Sus condiciones están intactas y tenía muchas opciones de ser opción en el cuadro de Santa Fe, pero volvió a caer en las indisciplinas y se perdió dos prácticas. El técnico Néstor Gorosito lo borró de cuajo y, ahora, la situación de Fernández es indeterminada.

Uno que intentó ayudarlo a reinsertarse fue Facundo Garcés, quien también entregó su relato sobre lo que pasa con Fernández. "Lo ayudé desde mi lado lo más que pude. Hice cosas que nadie sabe por él y me interesa poco que lo sepan. Lo hice porque lo quería y porque es mi compañero", dijo.

Brian Fernández fue un crack de La Calera y no puede sortear la nube negra en Argentina (Agencia Uno)

Igualmente, Garcés entregó más palabras sobre el momento que vive el ex "10" de Unión La Calera, que también deambuló en clubes como Ferrocarril Oeste y Deportivo Madryn en Argentina. "Quiero ver si puedo hablar otra vez con él, ya que está atravesando una enfermedad muy complicada. Cada vez que lo buscaba le preguntaba por el tema, pero se nota que su enfermedad es más fuerte que él", explicó con mucho dolor Garcés.

En el inicio de la temporada, Fernández empezó a trabajar con la reserva de Colón y se le pidieron exámenes de todo tipo. Garcés lo apadrinó y Gorosito le dio chances de estar con el Sabalero en la Liga Profesional de Argentina.

"Facundo Garcés me pasa a buscar todos los días. Me ayuda a entrenar y quiere que esté de la mejor manera (...) Estoy muy agradecido a Colón por la oportunidad que me dieron. Me siento parte de ellos y espero que pronto puedan tenerme a disposición para jugar", decía Fernández a DSPorts Radio hace un par de semanas. Sin embargo, el despegue de Brian tendrá que esperar.