Leandro Fernández se puso el equipo al hombro y le dio una nueva victoria a la Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2024, la cual dejó a los azules en lo más alto de la tabla de posiciones.

El ex delantero de Independiente de Avellaneda festejó su importantísimo tanto ante Palestino con todo: se sacó la camiseta azul, fue a la Galería Sur donde estaban los hinchas bullangueros, hizo su típico baile y fue abrazado por sus compañeros.

Hay que destacar que el oriundo de Santa Fe desde su llegada al Romántico Viajero ha disputado 52 partidos, ha convertido 21 goles y ha aportado con 12 asistencias.

Brian Fernández se pone feliz por el presente de su hermano Leandro Fernández en la U

A raíz de su gran presente en el elenco estudiantil, el medio AS Chile se contactó con Brian Fernández, ex jugador de Unión La Calera y hermano de una de las figuras de la U, que se mostró contento por lo que está mostrando en el Chuncho.

“La verdad es que soy hincha de él y de todos mis hermanos, y me pone muy contento su presente. Veo todos sus partidos y la está rompiendo”, arrancó diciendo el actual jugador de Almirante Brown.

Brian Fernández junto su hermano Leandro Fernández | FOTO: Instagram

“Él está muy contento. Imagínate que renovó hasta el 2027… Los dirigentes y el cuerpo técnico confiaron en él, y los compañeros lo quieren mucho. Es un referente del equipo. La U tiene grandes jugadores que hacen que la pelota le llegue lo más limpia posible y él adentro del área es letal. Lo demuestra en cada partido”, agregó.

Finalmente, el jugador que sonó en más de alguna oportunidad en el Cacique manifestó que “me gusta que él esté bien, que mis hermanos estén bien… Me gusta verlo hacer goles, es algo que me hace muy bien y por eso lo subo a las redes sociales. Más allá de que a mí me guste Colo Colo, porque en su momento fui sondeado por el club cuando estaba en La Calera, gritar sus goles y ponerme contento por él no me incomoda para nada, ni cambia mi sentimiento por otras cosas. Esto lo hago por la familia y porque lo amo”.

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

El próximo partido de Universidad de Chile será el martes 24 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, frente a Huachipato. El duelo, corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional.