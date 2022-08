Sin duda que las relaciones entre Chile y Ecuador no son de las mejores desde que se profundizó el caso de la dudosa nacionalidad del defensor ecuatoriano, Byron Castillo, la cual hizo temblar la participación de la ‘Tri’ al Mundial de Qatar 2022, pero que la FIFA le dio tranquilidad con la resolución de dicho juicio.

Ante esta situación, un histórico ex jugador de la Selección Ecuatoriana como lo es Antonio Valencia dialogó con AS Chile y tuvo palabras para lo que ha sido el caso de Byron Castillo, en donde considero lamentable a que La Roja haya llegado a esta instancia para conseguir un boleto al Mundial.

“Es una pena que Chile haya cogido ese sistema. Tienen grandes jugadores, grandes entrenadores, y no necesitan de eso. Me dio mucha pena, porque Chile debe ser una selección muy protagonista, que gana partidos en cancha... Les tengo mucho respeto por los jugadores, entrenadores y la gente que tienen. No le paré mucha atención, pero no sé, fue un escándalo mal hecho. Nosotros estamos contentos con Byron Castillo, lo queremos, y esperemos que haga un buen Mundial”, partió señalando Valencia.

Entrando a lo que vivió el hoy defensor del León de México, el ex jugador del Manchester United indicó que claramente todo lo que se habló de Castillo es algo que le afecta, pero que saldrá adelante de buena manera y le dio un recado a la prensa de su país, quien también le dio muy fuerte al Seleccionado de Ecuador.

Byron Castillo

“Todo lo que se habló le va a afectar porque es humano. A veces me daba pena que los mismos periodistas ecuatorianos querían cogerse de eso para seguir haciendo noticia. Eso le afectó algo a Byron, pero él viene de abajo. Y la gente que viene de abajo sabe que hay que ser fuerte, porque el camino no es fácil. Es un chico muy bueno, lo conozco, también a su representante, y él me ha hablado muy bien. Es un chico de familia, humilde, trabajador. Ojalá que haga siga cosechando frutos” señaló a AS.

Finalmente, Valencia se refirió al momento que vive la Selección Chilena en estas últimas dos eliminatorias, las cuales no han sido para nada positivas debido a que La Roja no ha conseguido el boleto para ir al Mundial de Rusia 2018, ni a Qatar 2022.

“Por eso te digo: me dio mucha pena, porque Chile tiene una selección competitiva y en los Mundiales se necesitan equipos competitivos, de hombres. Y Chile ha demostrado que tiene un equipo de hombres. Ojalá que hagan un buen proceso como lo hicieron con Vidal, con Alexis, con muchos jugadores más, y que en la otras Eliminatorias Ecuador, Chile y Colombia puedan ir al Mundial”, cerró.