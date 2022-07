Arturo Vidal enloquece a Flamengo en su llegada a Brasil, pero avisa: “Estamos en conversaciones, todavía no está listo”

Arturo Vidal enloquece a Flamengo previo al partido de esta noche frente al Tolima en la Copa Libertadores. El centrocampista arribó hace pocos minutos a Río de Janeiro, donde espera estar presente en el duelo de esta noche.

El futbolista se acercó a los hinchas que estaban presentes esperándolo en el aeropuerto, en la cual a la pasada entregó sus primeras palabras a los medios de comunicación y en la cual señaló que aún siguen en las negociaciones.

“Feliz de estar acá. Es muy lindo, maravilloso, estamos en conversaciones, voy al estadio ahora, pero estamos en conversaciones”, fueron las palabras que expresó el futbolista en su llegada al territorio carioca.

Arturo Vidal llegando a Río de Janeiro.

No obstante, fue enfático en señalar que aún no está nada confirmado como refuerzo del Flamengo. “Todavía no está listo, voy a ver el partido como hincha de Flamengo”, cerró el centrocampista respecto a su llegada al elenco del Mengao.

Flamengo saltará este miércoles a la cancha del Maracaná para buscar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde se medirán frente al Deportes Tolima de Colombia con un marcador global de uno a cero a favor de los brasileños.