Estamos a exactos siete días, para que la selección chilena vuelva a escena por las clasificatorias sudamericanas enfrentando como local nada más ni nada menos que a Brasil, en el Estadio Nacional.

Duelos claves para el técnico Ricardo Gareca, quien está muy complicado al mando de La Roja, sumado a elementos que están en muy bajo rendimiento personal si de ponerse la camiseta de todos se trata.

Uno de ellos, es el mediocampista central, Erick Pulgar, quien de todas maneras ante el Scratch está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y recién para el duelo ante Colombia podría volver.

Sin embargo, en su equipo el Flamengo ha sido muy valorado, sobre todo tras el triunfo por un gol a cero ante Corinthians por la Copa Brasil en el duelo de ida de las semifinales, donde el antofagastino jugó todo el partido.

“Es un jugador más posicional, que entiende la posición de volante, que monitorea bien, que se sabe perfilar y para mi forma de jugar es fundamental. Hoy hizo un gran partido, se lo dije y lo felicité“, dijo el nuevo DT del Mengao, quien también es su ex compañero, Filipe Luis.

Filipe Luis: “Su partido me deja feliz”

Sin duda, Pulgar tampoco venía de un buen presente en Río de Janeiro, pero el estratega fue claro, “recuperó su confianza”, algo que al menos en La Roja se requiere y que los futbolistas vayan en ascenso.

Precisamente por lo que ha vivido, es que su técnico lo respalda, cien por ciento. “Todo jugador en el mundo, en la historia, pasa por altos y bajos, todos. No existe ningún jugador que no vaya a pasar por eso. Vas a tener momentos buenos y momentos malos. Todos. Pueden estar seguros. Y Erick pudo haber tenido un momento más difícil”, apuntó el ex jugador del Atlético de Madrid.

Finalmente, señaló que “Erick cumple bien, se queda en la posición, la mantiene, cuida de la defensa, compacta bien al equipo hacia adelante, entonces es un jugador con el que voy a tener mucho cuidado. Es difícil decir que será titular, porque tengo otros jugadores que también pueden serlo, pero con el partido que hizo hoy me deja feliz porque recuperó su confianza“, cerró Filipe Luis.

En la derrota ante Bolivia, Pulgar fue uno de los más cuestionados (Photosport)

¿Cuándo se juegan los partidos de Chile?

Por la fecha 9 y 10, la selección chilena deberá enfrentar a Brasil el día jueves 10 de octubre a las 21 horas en el Estadio Nacional.

Mientras, que el martes 15 del mismo mes, La Roja visitará a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 17:30 horas de nuestro país.