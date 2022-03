El equipo itálico no logra defender el 1-0 del encuentro ida, pierde 2-0 en el estadio UNO de La Plata, por lo que termina su participación internacional en la presente temporada. Everton será el rival del conjunto Pincharrata en la fase 3 de la máxima competición continental.

Audax Italiano no logra el objetivo de dar la sorpresa ante Estudiantes de La Plata y clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Ronald Fuentes llegaba con la ventaja 1-0 conseguida en el estadio El Teniente de Rancagua, pero de visitante no logró el objetivo, ya que cayó por 2-0 ante el equipo que entrena Ricardo Zielinski.

El equipo visitante se aproximó en el segundo minuto con un cabezazo de Agustín Rogel que se fue elevado por el arco de Joaquín Muñoz. El defensor dos minutos después estuvo involucrado en una desafortunada pelota, puesto que no logró rechazar el balón con un testazo, el esférico le quedó a Lautaro Palacios que se fue al área, no obstante, no logró definir de buena manera ante Mariano Ándujar y elevó por mucho el balón.

Estudiantes en el primer cuarto de hora se mostró incómodo, algo ansioso con la responsabilidad de empatar rápido el encuentro, al equipo visitante le quedaron espacios, pero no los supo aprovechar para generar más peligro.

Los dirigidos por Zielinski de a poco fueron imponiendo sus términos, sin claridad, pero buscando el empate en la serie. En el minuto 44, lograron armar una buena jugada colectiva, Mauro Boselli quedó mano a mano con Muñoz, pero el golero estuvo notable para achicar y rechazar al corner. Gran atajada que lamentablemente no sirvió de mucho ya que en el tiro de esquina que prosiguó la jugada desde el sector derecho, Rogel se impuso por el aire en el área y conectó un cabezazo para el 1-0 del elenco local en el estadio UNO de La Plata.

En un segundo tiempo sin grandes llegadas, se vio quizás la mejor versión de Estudiantes en la llave, con más asociación entre el equipo, mientras que Audax fue perdiendo intensidad. Cuando el trámite tendía a emparejarse, apareció Franco Zapiola a los 68' con un potente remate que dio en el primer poste del golero de los tanos.

Sobre el final, el Pincha con un corner rápido encontró el tanto de la clasificación; corner rápido servido por Manuel Castro desde la derecha con envío al área a media altura, con mucho efecto que la atacó Leandro Díaz, quien marcó al primer palo de Muñoz a los 85' para consolidar el 2-0 en el partido y el 2-1 en la llave.

Estudiantes de La Plata enfrentará Everton por la fase 3 de la máxima competición continental. El viernes se definirán los días y horarios para la serie, en la cual el elenco argentino definirá de local.