Este fin de semana algunas ligas europeas estarán jugando sus últimos partidos antes del parón por el Mundial de Qatar 2022, y uno de esos campeonatos será la Bundesliga de Alemania, liga en la cual el Bayer Leverkusen, equipo donde milita el chileno Charles Aránguiz, estará recibiendo al Stuttgart por la fecha 15. El partido se jugará en el BayArena.

¿Cuándo juega Bayer Leverkusen vs Stutgart?

El partido se jugará el sábado 10 de noviembre de 2022 a las 11:30 horas de Chile.

¿Qué canal transmite este partido?

Este encuentro será transmitido por Fox Sports 1, en las siguientes señales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

¿Dónde ver de manera online este partido?

Este partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming de STAR+.

¿Cómo vienen?

Bayer Leverkusen, equipo dirigido por el ex futbolista Xavi Alonso, tuvo un pequeño repunte en la Bundesliga al ganar dos partidos seguidos: frente a Unión Berlín, ex líder del campeonato, y Colonia, partido que ganó ayer por dos a uno como visitante. Charles Aránguiz no jugó en este partido por lesión.

Debido a esta seguidilla de victorias el elenco de las Aspirinas se alejó de los puestos de descenso y se ubicó específicamente en la décimotercera posición de la Bundesliga con 15 puntos.

Por otro lado, el Stuttgart sí está cerca de los puestos de la zona roja del campeonato debido a que está en el puesto 15 con 14 unidades, solo tres puntos más que el Hertha Berlín, equipo que actualmente está en el puesto de promoción.

Stuttgart enfrentará al Bayer Leverkusen después de haber derrotado como local al propio Hertha Berlín por dos goles a uno.