La denuncia de la ANFP hacia la FIFA por la irregular inscripción del jugador ecuatoriano, Byron Castillo, tendrá un nuevo episodio en el día de mañana cuando se lleve una audiencia clave en la FIFA para determinar qué sucederá con el ecuatoriano y el futuro del Tri en el Mundial.

Antes, eso sí, fue el propio Byron Castillo quien rompió el silencio con Telemundo Deportes e hizo una impactante confesión sobre los coletazos que le trajeron la denuncia de Chile y cómo le impactó en su vida personal y profesional.

“La verdad pasé un momento de mi carrera duro, porque ya el problema viene de años, no es de ahora. De pronto lo internacional creerán que es de ahora, pero estaba solucionado desde Ecuador”, comenzó diciendo Castillo.

La denuncia de Milad y Carlezzo le trajo coletazos emocionales a Byron. | Foto: Agencia UNO

El jugador del León de México, en esa misma línea, aporta: “Se hizo por parte de aquel país (la denuncia de Chile) y cosas hubo, replicaron lo que fue el caso prensa y se hizo noticia. Todo el mundo me atacaba, me escribía y me decían y yo decía ‘wow, qué pasa’.

“Llegó un momento donde no quise seguir, sentía tanta presión, me gritaban en los estadios miles de cosas. Tenía mucha gente que me apoyó en todo momento, que siguiera, que no hiciera caso a lo que decía la gente”, complementó.

En el cierre, Castillo puntualiza que el grueso del troleo que sufrió “Más que todo fue gente en las redes y en los estadios que me decían miles de cosas. Hubo un momento que exploté y dije ‘ya no puedo’”, cerró.

Mañana será un día clave para determinar el futuro de Byron Castillo y Ecuador pero, más allá de eso, lo concreto es que todo el caso que envuelve a Castillo lo dejó muy mal y lo tuvo al borde de dejar la actividad profesional.