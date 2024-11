Ricardo Gareca no logra levantar a la Selección Chilena. El Tigre consiguió su primer punto en la Roja por Eliminatorias recién en el quinto partido tras igualar sin goles ante Perú en el estadio Monumental de Lima.

El Tigre se mostró algo molesto con algunas preguntas en la conferencia de prensa previo al encuentro ante Venezuela en el estadio Nacional. Gonzalo Jara, percibe al estratega ofuscado.

“No lo noto entregado, pero sí ofuscado en su forma de responder. Hasta verlo declarar ya se ve molesto. En el fútbol, los resultados son los que mandan”, comentó el bicampeón de América en Los Tenores de ADN.

Gonzalo Jara se refiere a la tardanza en los cambios de Ricardo Gareca

El exdefensor considera que el partido si requería modificaciones, algo que el Tigre no hizo hasta el minuto 95: “Eran necesarios los cambios por cansancio, porque el equipo también cambió su funcionamiento”.

De hecho, Jara mencionó a algunos jugadores que consideraba para ingresar: “Loyola no había jugado un buen primer tiempo y quizá como tendría mucho mano a mano, jugó al límite, habría puesto a Cabral para bajar a Vidal al medio. El partido necesitaba un Cepeda. Aravena necesitaba un Cabral que lo hiciera correr”.

Ricardo Gareca sólo tiene un punto con Chile en Eliminatorias con cinco partidos jugados. (Foto: Photosport)

También se mostró crítico con la propuesta en general del DT: “Para mí, Gareca es un entrenador que juega a no perder. Eso no te servía en Lima y hace una o dos fechas atrás”.

Por aquello, recordó lo sucedido ante Argentina y lo compara con Perú : “¿Cómo entiendo a un entrenador que va a jugar con Argentina en Buenos Aires, empezamos defensivamente y después del gol, cambia? Esos discursos no me calzan. Lo vas a buscar perdiendo 1-0 en Argentina y ahora no. El enojo que queda es que el partido lo podías ganar”.

¿Cuándo juega Chile ante Venezuela?

La Roja recibirá a Venezuela este martes a las 21:00 en el Estadio Nacional por la fecha 12 de las Eliminatorias a la Copa del Mundo.

Chile necesita un triunfo para intentar instalarse en la lucha por acercarse a la zona de repechaje.