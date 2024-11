La jornada de martes de Eliminatorias fue muy beneficiosa para la selección chilena porque no sólo venció a Venezuela , salió del último puesto de las clasificatorias sudamericanas y pudo mostrar dos figuras que resaltaron: Lucas Cepeda y Luciano Cabral.

Precisamente alguien que siempre le ha puesto fichas al ex Coquimbo Unido, es el mundialista Miguel Ángel Neira, el que en conversación con BOLAVIP, reconoce estar feliz por la actuación, pero a la vez molesto con…la UC.

“Bastante bien, creo que se mejoró bastante, puso un equipo acorde a los jugadores que tiene Chile, salvo Luciano Cabral que debió entrar desde el minuto uno”, afirmó de entrada.

Agregando que “Cabral es un crack, cuántas veces dije que la Católica lo tenía que contratar, pero no les gusta, no sé por qué nunca se fijaron en él, no lo pescan, no les debe gustar, jugadorazo y lo demostró anoche en un rato”.

Miguel Ángel Neira molesta con la UC por no fichar a Luciano Cabral.

Miguel Ángel Neira hace un análisis de lo que viene

“A Venezuela siempre le vamos a ganar acá igual, son cosas que en el fútbol se repiten, a nosotros también nos toca perder siempre con Argentina allá por ejemplo”, asegura el ex volante.

Y pese a que no se ganaba hace mucho tiempo, Neira hace un llamado a la calma. “No hay que volverse locos, queda mucho tiempo para el próximo partido, en cuatro meses pasan muchas cosas, el partido en Paraguay es difícil, el de Ecuador acá siempre les ganamos”, afirma.

Para lo que viene, el referente cruzado cree que “más complicado es Bolivia que Venezuela para pelear un cupo, por el tema de la altura, jugar en el Alto es complicado”.