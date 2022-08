Carlos Zambrano acusa a Darío Benedetto de maletero y reclama por castigo de Boca Juniors: "No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo"

Esto no pasa en Argentina dijo alguna vez un arquero en tierras chilenas. Pero de que pasa, pasa, y seguirá pasando, porque lo vivido el último fin de semana a raíz del duelo entre Boca Juniors y Racing Club por el campeonato argentino que puedes disfrutar por Star Plus, es increíble.

Resulta que Carlos Zambrano salió a jugar el segundo tiempo con uno de sus pómulos hinchado, y con una leve herida. Después se supo que había existido un conato entre él y Darío Benedetto, sacando la peor parte el defensa.

Sin embargo, el peruano acaba de confesarle a TROME que él no hizo nada, y sólo recibió el golpe de su compañero argentino, puñete que habría sido inesperado.

“Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, afirmó el León.

Carlos Zambrano acusa que fue agredido y más encima castigado (Getty Images)

Aclarando eso sí que “No ha sido nada grave, solo fue una hinchazón”.

Zambrano además se quejó con la sanción interna que les dio Boca Juniors a ambos jugadores, al ser suspendidos con dos partidos cada uno.

“No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, cerró.