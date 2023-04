Charles Aránguiz dejará atrás su pasar por el Bayer Leverkusen para retornar a Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, aquel regreso tenía que esperar hasta que la temporada en Europa llegara a su fin, pero este domingo desde el club brasileño entregaron una gran noticia para la hinchada que espera ansiosa al 'Príncipe'.

El volante no ha tenido la mejor despedida desde el elenco alemán, pues no ha podido jugar debido a una lesión en la pantorilla de la que no ha podido recuperar y en que el técnico Xabi Alonso lo ha pesado en los cotejos.

No obstante, el mismo Inter a través de un comunicado aseguró que el arribo del bicampeón de América con la Selección Chilena se adelantará tres meses y llegará a Porto Alegre durante los próximos días.

"Internacional de Porto Alegre y Charles Aránguiz dispusieron una llegada anticipada del jugador. Con el término del contrato con Bayer Leverkusen, aterrizará en Porto Alegre la próxima semana y será inscrito para las competencias del primer semestre", anunciaron.

"El jugador llegará tres meses antes de lo previsto y podrá seguir el tratamiento de recuperación de una lesión en la pantorrilla antes de ser liberado para los partidos", cerraron.