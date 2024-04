Leyenda de Cobreloa no cree en la cama a Emiliano Astorga: "Si eso pasa perdemos todo"

Un día difícil para los hinchas de Cobreloa que nuevamente vuelven a sufrir en Chillán, esta vez por una goleada inesperada ante Ñublense y que deja muchas dudas el futuro loíno.

El histórico Hernán Clavito Godoy acusa una cama de los jugadores, pero una leyenda del cuadro zorro, Mario Soto, descarta totalmente esta tesis.

“No, yo no creo en eso, no pasa, porque ahí perdemos todos, si yo le hago una zancadilla al entrenador, se pierde el partido y el partido lo perdemos todos”, le confiesa a BOLAVIP.

Mario Soto descarta la teoría de la cama a Emiliano Astorga en Cobreloa.

Así como rechaza que los jugadores le están haciendo una cama a Emiliano Astorga, Mario Soto sí está convencido de que “hay un problema interno que es difícil de comentar, porque uno por lo que ve en la cancha se entiende que hay algo fuerte en la interna, no se puede caer así tan bruscamente, es terrible”.

El ex caudillo de la zaga de Cobreloa cree que el DT “debe revisar internamente qué está pasando, la actitud, el trabajo físico, la dirección de los jugadores, la elección de ellos, y no es un resultado, no son varios”.

Es un tema delicado porque después cuesta mucho levantar a los equipos, cuando caíste es difícil levantarse lamentablemente para Cobreloa