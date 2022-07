La partida de Pablo Solari a River Plate es un hecho. Colo Colo aceptó un ofrecimiento cercano a los 4,5 millones de dólares por el 60% del pase del jugador, una cifra mucho más tentadora que la ofrecida por el América de México semanas atrás, transformándose en una de las ventas más altas del Cacique.

El acuerdo es total y así lo confirmaron desde el club Millonario a través de su secretario técnico, Enzo Francescoli. “Sí, ya en líneas generales hemos acordado, hablamos en AFA también, acordamos con los clubes y quedan cosas del contrato del jugador que no creo que den problemas”, contó en diálogo con TNT Sports Argentina.

La negociación generó mucha sorpresa en nuestro país por lo repentino que se produjo todo y el poco ruido que hicieron al otro lado de la cordillera. En ese sentido, uno de los máximos ídolos de la Banda Sangre detalló la manera en que decidieron hacer las tratativas.

“Son maneras de trabajar, creemos que lo mejor es esto, porque si no, se genera confusión y para nosotros cuando eso pasa nos hace salir a decir cosas. Crean confusión por cosas que no son en el hincha, la gente, se generan expectativas que no son y esto no está bueno”, señaló.

Pablo Solari jugará en River Plate. / FOTO: Getty Images

En esa misma línea, explicó que al hacerse público los nombres de posibles refuerzos se han complicado las negociaciones. “No me gusta hablar cuando no hay cosas concretas. Sabemos y lamento mucho que a veces se juegue con ciertos nombres que están en la intención del club, pero que generan dificultades a la hora de negociar, por eso mantenemos silencio hasta que suceden las cosas”, agregó.

De esta manera, en River Plate se preparan para recibir a Pablo Solari, quien cumplirá uno de los grandes anhelos de su familia, reconocidos hinchas de la entidad Millonaria.