Unión Española vs. Antofagasta EN VIVO Y EN DIRECTO por la Copa Sudamericana 2022

Por la primera fase de la Copa Sudamericana, Unión Española en condición de local recibe a su similar de Antofagasta en un duelo que se disputará este jueves 10 de marzo. Las emociones de este duelo se transmitirán EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, CONMEBOL TV, BEIN SPORTS, Y FANATIZ.

El cruce se realizará en el Estadio Santa Laura Universidad SEK. La última vez que se vieron las caras fue el pasado 21 de octubre del 2021 en un cotejo que concluyó con un marcador 2 a 1 a favor del ibérico.

Los de casa quieren comenzar haciendo daño en estos primeros minutos y se entrenaron para poder lograrlo. Unión Española acumula dos victorias en el torneo local y planea extender este buen momento.

Antofagasta, por su lado, conoce las debilidades de su oponente y tratará de cerrarle los espacios. Los visitantes quieren marcar las diferencias y saben que comenzar ganando esta serie les servirá para asumir el duelo por la clasificación a la siguiente ronda.

¿Cuándo se enfrentarán Unión Española y Antofagasta por la Copa Sudamericana?

El juego se disputará este jueves 10 de marzo Estadio Santa Laura Universidad SEK.

Horario por paises

Argentina: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Bolivia: 18.15 horas sin TV

Brasil: 19.15 horas por CONMEBOL TV

Chile: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Colombia: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Ecuador: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

México: 16.15 horas SIN TV

Paraguay: 19.15 SIN TV

Péru: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS

Uruguay: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS

Venezuela: 18.15 horas por DIRECTV SPORTS

Estados Unidos: 14.15 horas PT / 17.15 horas ET be IN SPORTS y Fanatiz