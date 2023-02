El ex futbolista brasileño será el jugador número 12 de Porcinos FC

El streamer español Ibai Llanos volvió a tener la atención de gran parte de internet al confirmar uno de los fichajes bombásticos de la Kings League, el cual fue que Ronaldinho, uno de los mejores futbolistas de la historia, jugará este fin de semana por su equipo Porcinos FC. Revisa la fecha del debut del ex futbolista brasileño en la liga creada por Gerard Piqué.

¿Cuándo debuta Ronaldinho en la Kings League?

El debut del astro brasileño en la Kings League será este domingo 26 de febrero de 2023 a las 17:00 horas de Chile cuando Porcinos enfrente a PIO por la octava jornada del campeonato. El partido de Ronaldinho se podrá ver a través del canales de Twitch de la Kings League y del propio Ibai Llanos.

Fichaje bombástico

El ex jugador del Barcelona de España jugará la Kings League como el jugador número 12 del equipo de Ibai. Cabe recordar que la regla del jugador número 12 permite a todos los equipos participantes del torneo el poder fichar a cualquier persona, ya sea streamer, ex futbolista o futbolista activo para jugar por una fecha.

La confirmación de Ronaldinho como fichaje de Porcinos se hizo oficial ayer jueves 23 de febrero de 2023 a través de un video que Ibai publicó en Twitter. En el metraje aparece Ibai diciéndole a Piqué que no tiene jugador número 12 para la próxima fecha de la Kings League, ante lo cual el ex defensa del Barcelona le señala a alguien que está cerca de ellos, resultando ser el propio ex futbolista.

Ronaldinho, de 42 años, fue un mediocampista brasileño que está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia de Brasil y el mundo. El ex futbolista se retiró en el año 2018 tras jugar en equipos como Gremio, París Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense.