VIDEO: La vuelta del ex Universidad de Chile Walter Montillo a la Kings League contó con gran polémica protagonizada por el Kun Agüero

En esta jornada el ex volante de la Universidad de Chile, Walter Montillo dejó por un ratito su descanso del fútbol y se volvió a calzar los botines y vestirse de corto para formar parte nuevamente de lo que es la Kings League.

La ‘Ardilla’, quien ya había tenido una buena experiencia dentro de esta competición en España, volvió a vestir la casaquilla Kunisports, equipo de Sergio ‘Kun’ Agüero, pero esta vez no fue con tan buena suerte, ya que su escuadra cayó por 4-2 ante Porcinos de Ibai Llanos.

El ex Universidad de Chile mostró algunas pinceladas de su buen juego dentro de este compromiso, pero no pudo aportar en demasía a su equipo, quien se vio superado en grandes partes por su rival.

Tras lo que fue esta derrota, el ‘Kun’ Agüero en su rol de presidente se enfrascó en una discusión con el reconocido streamer dominicano, Will de los Futbolitos, quien se mofó tras la derrota de Kunisports, algo que el ex delantero argentino no se tomó de muy buena forma, protagonizando un tenso momento dentro de la transmisión.

VIDEO: REVISA LA POLÉMICA DEL KUN AGÜERO EN LA KINGS LEAGUE