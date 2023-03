El jugador que estuvo entrenando en San Luis de Quillota no vive un buen momento en Argentina.

Una nueva y preocupante indisciplina protagoniza el jugador argentino Brian Fernández, por la que fue cortado por el entrenador de su equipo Colón de Santa Fe, Néstor 'Pipo' Gorosito.

El futbolista a principios de temporada arribó a San Luis de Quillota, e incluso estuvo entrenando varias semanas. No obstante, optó por regresar a Colón, en donde este viernes el DT confirmó que ya lleva dos días sin presentarse a entrenar.

"Brian Fernández faltó a dos entrenamientos. No tenía permiso. Le dije que le daba una oportunidad y le di dos... ya está. Debe hablar con la gente del club para ver cómo sigue. Yo no soy psicólogo, le debo dar prioridad al grupo", indicó en conferencia de prensa el entrenador del elenco Sabalero.

Además, el ex volante ofensivo de la UC agregó que "ya le pasó muchas veces, me dijeron a mí que me iba a pasar también. Hablé con él, le dije que podía ser mi hijo, o un pibe de mi barrio, o un pariente mío. Es un tema que debe resolver él".

El jugador brilló en Chile en Unión La Calera, en un breve paso en 2018, y tiene un amplio recorrido en clubes de Argentina como Racing y Defensa y Justicia. Pero los problemas de indisciplina, las drogas y algunos líos con la policía han hecho que el jugador no tenga regularidad en sus equipos.